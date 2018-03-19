Формулировка "непризнание выборов президента России в Крыму" звучит бессмысленно, Киеву стоит приложить усилия, чтобы те или иные государства вообще не признали легитимность переизбрания Владимира Путина. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал прежний депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Нет никаких 85% у Путина – это выборы показали наглядно Фото: Александрина Кругленко / Facebook "Я совершенно не понимаю, что означает формула "непризнание выборов президента Российской Федерации в Крыму". Президент не избирается отдельно по территориям. Россия – не Соединенные Штаты, где президента выбирают в каждом штате отдельно. Либо надо не признавать выборы в целом и считать президента нелегитимным, либо все это – ритуальное сотрясение воздуха. Думаю, скорее второе", – сказал он.Процедура признания или непризнания выборов не является официальной – главы исполнительной власти различных стран просто выступают с соответствующими заявлениями, пояснил политик."В ближайшие несколько дней, пока будет идти подсчет голосов, украинская дипломатия может подсуетиться и подвигнуть хотя кого-то на непризнание результатов этих выборов. Я считаю, что такая задача правильная, логичная", – отметил Пономарев."С моей точки зрения как россиянина, эти выборы были нечестными. Даже по внутрироссийским причинам. А история с Крымом – вообще принципиально важная", – добавил экс-депутат Думы.По мнению Пономарева, уход от власти президента РФ Владимира Путина путем выборов возможен лишь в теории."А практически? Думаю, Россию ждет революция. Эти выборы показали, что требование на перемены есть. Треть не пришла, четверть проголосовала "против". Значительной части общества даже в этой куцей, ущербной системе все надоело. Нет никаких 85% у Путина – это выборы показали наглядно. Когда эти люди дозреют для действия? Сложно сказать. Но когда-нибудь обязательно дозреют", – подытожил политик.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.В оккупированном Россией Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке в более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России на оккупированном полуострове, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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