Президент сделал две вещи, которых мы ждали очень давно и наконец-то дождались. Они – символичны каждая по отдельности, но когда они были выданы в один день, то это указывает на то, что где-то в верхах, где решаются судьбы мира, куда хотел попасть Путин в 2002 году и откуда Джорж Буш Младший устало, но четко послал его по известному адресу, наконец-то принято решение в отношении Москвы. Оно не имеет прямо практического действия, но становится основой для решений уровня чуть ниже, которые уже обрастают практическими движениями.

Итак, Президент назначил Командующего объединенными силами, действующими против РФ по периметру оккупированных территорий. Это не формальная ротация, а передача руководства всеми боевыми действиями от СБУ к ВСУ. Фактически, речь уже идет не об АТО, которая сегодня закончилась, а о войне. Генерал-лейтенант Сергей Наев теперь будет осуществлять руководство всеми силами, привлеченными для обеспечения тех планов, которые, непременно, существуют у руководства страны. Сам Президент отметил, что теперь речь идет не только об обороне, но и о способности группировки обеспечить очистку оккупированных территорий. Хоть это не сказано вслух, но понятно, что речь идет о выбивании всей дряни, скопившейся на оккупированной территории, силой оружия.

Второе, чего мы так долго ждали – Президент впервые четко и ясно произнес нужные слова, в отношении РФ. Собственно говоря, он повторил вчерашнюю речь министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том что «россия должна заткнуться и уйти». Это – не первое такое письмо, но теперь оно имеет под собой все основания. Как мы помним, впервые нечто подобное по содержанию, но другое по форме, выдал министр иностранных дел Украины Дещица, под стенами посольства РФ. Тогда это была демонстрация не сломленного духа, но чисто технически озвучено оно было преждевременно. Теперь – время пришло, Порох публично послал Московию и она утерлась, как вчера утерлась от плевка Гэвина.

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Казалось бы, публичное посылание страны, пусть и ядерной, пусть и с тяжелыми психическими расстройствами, не имеет практического продолжения, но ничего подобного. Такие заявления делаются только тогда, когда была сделана окончательная оценка возможности возвращения лепрозория в более или менее вменяемое состояние, но доктор сказал: «в морг», а с без пяти минут покойником уже можно и не церемониться.

В этой связи можно заметить, что на самом деле, ультиматум Терезы Мэй был последней возможностью для Кремля показать свою вменяемость. Суть ее подачи в плане «потери контроля над ХО» состояла в том, что для Кремля оставляли щелку, в которую он мог выйти из ситуации. Но там не только не поняли этой подачи, потребовав предоставить доказательства и с трибуны Совбеза ООН заявили о непризнании таких требований, но и сказали, что никакого ХО у них нет. Это стало подтверждением того, что говорить в Кремле не с кем и не о чем.

Тем временем, Украина выступает в роли «младшего партнера» и просто входит в антироссийскую коалицию, на глазах разрастающуюся, как снежный ком. Поэтому слова Пороха были сказаны через сутки после Уильямсона.

Между прочим, и окончание АТО было формализовано спустя сутки после другого заявления, сделанного советником президента США по национальной безопасности, генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером.

Оно было сделано во время мероприятий, проводимых в стенах Мемориального музея Холокоста США имени Саймона Скёдта. По ходу своей длинной речи, посвященной Холокосту еврейского народа, он отметил, что в настоящее время так и не ликвидированы силы, способные на действия, приводящие к тому, что называется холокостом.

Как пример он привел Сирию, где дал оценку действиям Асада, Ирана и РФ. В данном случае, нам интересна его оценка действиям Московии и того, как к этому изменилось отношение.

В общем, ведущим западным странам понадобилось время для того, чтобы понять, что Москва везде действует одинаково, как военный преступник и постоянно использует одни и те же приемы, для избежания возмездия. Сирии это стоило уже более 500 тыс. жизней, Украине – более 10 тыс., а Британия назначила повторные экспертизы по целому ряду загадочных смертей подданных Ее величества, так или иначе завязанных на интересах РФ. Пока достоверно известно об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко и покушение на жизнь Скрипаля и его дочери, а также лиц, которые находились близко от места преступления, примерно в то же самое время.

В общем, принято решение о том, что пора действовать. Осуждениями и мягкими санкциями, эта агрессивная зараза не лечится. Посему, сейчас уже слышен звук работы механизма, который приводит в действие адекватное возмездие, а потому, представители стран, уже вошедших в антироссийскую коалицию, уже не утруждают себя условностями и этикетом, в адрес террористической страны и ее террористического, а через два дня – полностью не легитимного руководства.

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