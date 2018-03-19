В Козелецком районе Черниговской области правоохранители задержали банду из пяти мужчин, которая в течение 2 лет грабила элитные дома в Черниговской и Киевской областях, передает со ссылкой на .

Преступников взяли при попытке вывоза ценных вещей из элитного особняка, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Во время обыска у преступников были обнаружены квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи. Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

Полицейским потребовалось несколько грузовиков, чтобы вывезти награбленное преступниками.

В преступную группу входили пять ранее судимых жителей Чернигова и области.

"Задержанная группа является лишь частью гораздо многочисленнее банды, которая в течение 2 лет проникала в дачные дома в двух соседних областях. На счету задержанных более 2 десятков подобных преступлений", - говорят в полиции.

По факту каждого из преступлений - кражи с проникновением в жилище - открыты уголовные производства. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.

Полицейские пресекли деятельность преступной группы из 4 человек, которая последние 5 лет грабила ювелирные магазины и банковские терминалы на территории всей Украины.

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