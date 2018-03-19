Новоизбранный президент России Владимир Путин назвал конечную цель российской власти.

«Это прежде только обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», — цитирует Путина РИА Новости, информирует svodka.net.

Он добавил, что «это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет».

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