В оригинальном проекте закона о национальной безопасности, который подал президент Петр Порошенко, не было упоминания о подотчетности спецслужбы Верховной Раде, отметил нардеп Иван Винник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Винник заявил, что законопроект о нацбезопасности рассмотрят в четверг Фото: iportal.rada.gov.ua "Довольно критическим было замечание по поводу того, что Служба безопасности Украины в оригинальном проекте президента не была подконтрольна и подотчетна парламенту. Мы дописали эту норму – в статье 16, регулирующей полномочия СБУ", – сказал Винник.В интервью журналистам в кулуарах Рады, которое транслировал телеканал ZIK, он предположил, что законопроект будет вынесен в сессионный зал для обсуждения и принятия за основу 22 марта.5 февраля президент Украины Петр Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.23 февраля Порошенко подал законопроект в Раду, определив его как безотлагательный. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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