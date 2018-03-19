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Проект закона о нацбезопасности дополнили статьей о подконтрольности СБУ парламенту - Винник
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19.03.2018 19:25
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В оригинальном проекте закона о национальной безопасности, который
подал президент Петр Порошенко, не было упоминания о подотчетности
спецслужбы Верховной Раде, отметил нардеп Иван Винник. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Винник заявил, что
законопроект о нацбезопасности рассмотрят в четверг Фото:
iportal.rada.gov.ua "Довольно критическим было замечание по поводу
того, что Служба безопасности Украины в оригинальном проекте
президента не была подконтрольна и подотчетна парламенту. Мы
дописали эту норму – в статье 16, регулирующей полномочия
СБУ", – сказал Винник.В интервью журналистам в кулуарах Рады,
которое транслировал телеканал ZIK, он предположил, что
законопроект будет вынесен в сессионный зал для обсуждения и
принятия за основу 22 марта.5 февраля президент Украины Петр
Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную
Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий
приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США
главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана
Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной
Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в
украинской оборонной сфере.23 февраля Порошенко подал законопроект
в Раду, определив его как безотлагательный.
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