В понедельник, 19 марта, киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого при голосовании на сайте Киевской городской государственной администрации. Об этом свидетельствуют данные на сайте киевской мэрии.

Известно, что "против" высказались 1813 человек, а 1279 человек поддержали предложение переименовать одну из центральных площадей столицы.

К проекту переименования было подано 134 предложения. Большинство киевлян категорически против переименования площади Льва Толстого. Стоит отметить, что звучали предложения переименовать ее в честь честь Романа Шухевича, в честь писателя Евгения Чикаленко или вернуть ей историческое название - Караваевская.

Голосование длилось в течение месяца - с 18 февраля по 18 марта.

Как сообщал svodka.net ранее, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

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