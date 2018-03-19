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В Киеве визит коллекторов в квартиру привел к взрыву гранаты
19.03.2018 19:33
В Киеве визит коллекторов в квартиру привел к взрыву гранаты

В результате взрыва 19 марта в подъезде киевской многоэтажки, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал гранату и бросил ее в оппонентов, информирует svodka.net.

По данным источников, вероятной причиной конфликта был визит к местному жителю коллекторов, которые якобы хотели отобрать его квартиру.

Правоохранители отмечают, что взрыв произошел на 6 этаже. Ему предшествовала драка хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами. На месте взрыва обнаружены следы крови, неизвестные скрылись.



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