Уже через несколько недель украинцев ждет перерасчет субсидий. В итоге без субсидий могут остаться 20% семей, или каждая пятая семья из получающих.

Есть три причины, из-за которых могут лишить помощи от государства:, информирует svodka.net.

— долги по коммуналке,

— покупка на сумму от 50 тыс. грн,

— «ошибка» в декларации о доходах.

Так, если окажется, что на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов хватает «обязательного платежа», то субсидии снимут автоматически. В Киеве и двух средних зарплат довольно, чтобы оплачивать «коммуналку» семье из трех человек без субсидии. То есть после перерасчета без субсидии может остаться каждая пятая семья, считает координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко.

После предыдущего перерасчета размер субсидии уже сократится для большинства украинских семей. Дело в том, что при расчете будут исходить из уже «осовремененных» пенсий и повышенной минималки.

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Выросли за указанный период и средние зарплаты. Кроме того, при расчете субсидий будут учитывать декабрьские зарплаты, а они традиционно (благодаря премиям и другим выплатам в конце года) значительно выше средней заработной платы по году.

Ранее в Кабмине придумали, как упорядочить выплаты субсидий. В украинском правительстве надеются со временем контролировать каждую гривну, выделенную из госбюджета для этих целей.

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