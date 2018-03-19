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Кремль может уволить главу Якутии из-за плохого результата Путина в регионе – СМИ
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19.03.2018 19:41
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В Кремле недовольны низким результатом действующего президента РФ
Владимира Путина в Якутии во время прошедших 18 марта выборов главы
государства, следовательно Егор Борисов может быть снят с должности
руководителя региона, заявил источник "Дождя". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Кремле считают, что Егор Борисов
плохо контролирует ситуацию в регионе Фото: sakha.gov.ru "По
предварительным данным ЦИК, в Якутии Путин показал худший
результат – за него проголосовали 64,38% избирателей. Кандидат
от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, показал лучший результат –
27,25%. Теперь в руководстве страны будут искать замену
Борисову", – рассказал изданию близкий к Кремлю чиновник.По
информации "Дождя", Кремль давно недоволен положением дел в Якутии,
а избирательная кампания показала, что власти плохо контролируют
ситуацию в регионе."Агитация на якутском языке была просто
провалена. Этим успешно воспользовалась КПРФ – и в итоге результат
Грудинина оказался очень высоким", – сообщает издание.18
марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовали 76,66% россиян. За кандидата
от КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9% россиян,
лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66%
избирателей.
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