Xiaomi рассекретила внешность нового флагманского смартфона (ФОТО) В Сети появились официальные рекламные изображения нового флагмана Xiaomi Mi Mix 2s. Официальная презентация гаджета ожидается 27 марта этого года. Об этом пишет Gizmochina. Судя по снимкам, гаджет мало чем отличается от своего предшественника. Ключевым новшеством устройства станет топовый Android-процессор Snapdragon 845, информирует svodka.net. На постерах невозможно разглядеть фронтальную камеру, а также заднюю панель устройства. Ожидается, что новинка также получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: Бродяге подарили смартфон и он завел 12 000 подписчиков



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