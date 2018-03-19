Представители ОБСЕ и дипломаты стран ЕС не вели наблюдения за выборами на территории оккупированного Крыма, говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Евросоюза Майи Косьянчич. Брюссель призвал российские власти прислушаться к сообщениям о нарушениях в ходе выборов Фото: EPA (архив) "Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Миссия наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялись", – отмечается в документе.Вместе с тем Евросоюз призвал Москву изучить сообщения о нарушениях в ходе избирательной кампании, поступившие от наблюдателей. Выявленные миссией ОБСЕ недостатки вступают в противоречие с международными обязательствами России, подчеркнула Косьянчич.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия провела на захваченном полуострове голосование в рамках президентских выборов. В Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России на оккупированном полуострове, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма".16 марта глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает итоги выборов в Крыму. Она осудила РФ за милитаризацию полуострова и нарушение прав его жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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