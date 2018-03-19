Ученые Университета Восточной Финляндии доказали, что пища с высоким содержанием омега-6-ненасыщенных жирных кислот способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи определили уровни жирных кислот в крови 2480 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. За 22 года наблюдения умерли от болезней 1143 человека. Оказалось, что риск преждевременной смерти был на 43 процента ниже у тех людей, у кого в организме была самая высокая концентрация линолевой кислоты. При этом уменьшалась вероятность развития сердечно сосудистых-заболеваний, а также других опасных для жизни состояний здоровья за исключением рака. Похожий, но более слабый эффект оказывала арахидоновая кислота.

Уровень линолевой и других омега-6-ненасыщенных жирных кислот определяется рационом питания человека. В частности, источником линолевой кислоты являются растительные масла, орехи и семена, информирует svodka.net.

Считалось, что ненасыщенные жирные кислоты, несмотря на их благотворное влияние, являются причиной ряда хронических заболеваний. Это объяснялось тем, что линолевая кислота в организме человека превращается в арахидоновую, которая, в свою очередь, является предшественником соединений, способствующих воспалению.

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