Движение по Московскому мосту и путепроводу через Набережную Славутича во вторник днем частично ограничат

Во вторник, 20 марта, с 12:00 до 20:00 будет частично ограничено движение транспорта по Московскому мосту через р.Днепр и р.Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также по путепроводу через Набережную Славутича возле Московского моста на просп. Героев Сталинграда.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", ограничение будет действовать в связи с выполнением ремонтных работ.

"Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.