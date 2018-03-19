Наблюдательная задача ОБСЕ указала на "постоянное давление на общество" в ходе прошедшей кампании по выборам президента России. Выборы без реальной конкуренции – это не выборы, заявили в ОБСЕ Фото: osce.org Наблюдатели также отметили, что "ограничения на основные свободы [граждан] и регистрацию кандидатов привели к отсутствию подлинной конкуренции" на выборах."Выборы без реальной конкуренции, которые мы видели здесь, не являются реальными выборами. Там, где законодательная база ограничивает многие основные свободы, и результат не вызывает сомнений, выборы почти теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих лидеров", – отметил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг Линк.Избирательное законодательство РФ, несмотря на внесение некоторых поправок на основании рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека, задача назвала сложным и ограничивающим права избирателей и кандидатов. Миссия ОБСЕ также обратила внимание на задержания активистов, которые "поставили под сомнение легитимность выборов".Наблюдатели отметили, что действующий президент РФ Владимир Путин не участвовал в дебатах или предвыборной агитации, однако "широкое освещение его официальной деятельности обеспечило ему доминирующее присутствие" в СМИ."Постоянное давление на гражданское общество, отсутствие критической точки зрения в большинстве средств массовой информации и согласованные усилия по увеличению явки характеризуют политическую среду этих выборов. День выборов был хорошо организован, несмотря на некоторые нарушения", – отметил глава миссии по наблюдению за выборами Ян Петерсен.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовало 76,66% россиян.За кандидата от КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9% россиян, лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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