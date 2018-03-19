Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подала две жалобы на действия генерального прокурора Украны Юрия Луценко – в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и президенту Украины Петру Порошенко. Савченко: Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Отмечу, что любой прокурор (даже без специального юридического образования) при выполнении возложенных на него служебных обязанностей должен соблюдать принцип презумпции невиновности. Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко к дисциплинарной ответственности", – написала Савченко. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1559182357512392 Кроме того, она попросила президента Порошенко внести в Верховную Раду представление об увольнении Луценко за нарушение присяги."Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Следовательно, в жалобе к президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора. После получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины – освободить Луценко от должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", – добавила Савченко.13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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