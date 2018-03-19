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Собчак передала Путину список из 16 политзаключенных с просьбой помиловать их
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19.03.2018 20:21
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В списке из 16 политических заключенных Кремля, которых Собчак
приняла участие во встрече Путина с кандидатами в президенты РФ
Фото: ЕРА "Трансляцию события на федеральных каналах выключили, как
только заговорила Собчак, которая просила о помиловании
политзаключенных. В конце встречи Собчак передала Путину папку с
именами и фамилиями", – отметили в штабе.Там добавили, что Путин
пообещал рассмотреть просьбу.В список Собчак вошли активисты
Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Валерий
Парфенов, Алексей Политиков, Александр Соколов, Вадим
Тюменцев и Юрий Староверов, работник Центрального
научно-исследовательского института машиностроения Роскосмоса,
учитель Московского государственного технического университета
Владимир Лапыгин, оппозиционеры Сергей Мохнаткин и Сергей Резников,
брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег,
авиадиспетчер Петр Парпулов, экс-глава службы безопасности
компании ЮКОС Алексей Пичугин, украинский активист Александр
Кольченко и режиссер Олег Сенцов.18 марта – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовали 76,66% россиян.
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