В списке из 16 политических заключенных Кремля, которых Собчак приняла участие во встрече Путина с кандидатами в президенты РФ Фото: ЕРА "Трансляцию события на федеральных каналах выключили, как только заговорила Собчак, которая просила о помиловании политзаключенных. В конце встречи Собчак передала Путину папку с именами и фамилиями", – отметили в штабе.Там добавили, что Путин пообещал рассмотреть просьбу.В список Собчак вошли активисты Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Валерий Парфенов, Алексей Политиков, Александр Соколов, Вадим Тюменцев и Юрий Староверов, работник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роскосмоса, учитель Московского государственного технического университета Владимир Лапыгин, оппозиционеры Сергей Мохнаткин и Сергей Резников, брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег, авиадиспетчер Петр Парпулов, экс-глава службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин, украинский активист Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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