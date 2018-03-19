Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что ее коллеги будут голосовать за арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. Ирина Луценко по поводу дела Надежды Савченко: Мы определились. Это недопустимо Фото: ЕРА "В среду будет рассматривать комитет. Вносить может только генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет голосовать за все три позиции – за снятие неприкосновенности, за арест, за все три позиции. Мы определились. Это недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, – оно шокирует все общество", – заверила она.15 марта генеральный прокурор Украины Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать только через рамки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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