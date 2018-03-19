"Нова Пошта" затрудняется определить причину обысков, планирует обжаловать действия ГПУ в суде

Группа компаний "Нова Пошта" затрудняется определить причину открытия против нее уголовного производства Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ), а также намерена обжаловать в суде неправомерные действия сотрудников Генпрокуратуры.

Об этом заявило руководство компании в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, посвященной обыскам в офисах "Новой Пошты", проводимым ГПУ в пятницу, 16 марта.

"По существу замечания к протоколу были сделаны сразу и в протоколе были указаны нарушения, которые присутствовали при проведении мероприятия. По поводу жалоб, и будут ли они подаваться, – компания сейчас финализирует все протоколы, которые были составлены, поскольку обыски проходили в шести городах, и по результатам будет подаваться жалоба", - заявила директор по правовым вопросам "Нова пошта" Инна Хомич.

Она сообщила, что на данный момент нанесенные компании убытки не оценивались, и подчеркнула, что во многом компания связана тайной досудебного следствия и не может освещать всю имеющуюся у нее в наличии информацию.

В то же время, сооснователь группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк отметил, что у сотрудников изымалась компьютерная техника, телефоны, ограничивалась возможность их передвижения.

"Компьютерная техника изымалась, но мы не дали ее изъять. По факту она изымалась на какие-то пять часов. И потом скачивались файлы. У меня с компьютера скачали около тысячи файлов, в которых содержалась, на мой взгляд, ценнейшая коммерческая информация. И я теперь не уверен, что эта информация не попадет в чьи-то руки", - отметил он.

В свою очередь, отвечая на вопрос о причинах появления подобного иска в отношении компании, В.Поперешнюк заявил, что компания затрудняется с их определением.

"У нас есть с десяток версий, почему это происходит. Я предпочитаю рассматривать эту ситуацию исходя из понимания, что такого в принципе не может происходить. А какая у этого только причина – это уже их вопрос. Реальной причины нет", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что не усматривает в действии Генпрокуратуры каких-либо политических мотивов.

"Лично я не вижу политической подоплеки в этих действиях и считаю, что это просто произвол правоохранительных органов. Возможно, в этом есть чьи-то выгоды. Чьи – мы не понимаем. Поэтому отдельно разбираться не хотим", - заявил В. Поперешнюк.

Второй сооснователь группы компаний Вячеслав Климов в свою очередь заявил, что единственный документ, который сейчас есть у компании и в котором упоминаются причины проведения обысков - определение Печерского районного суда Киева, в котором указано, что у ГК "Нова Пошта" есть признаки уклонения от уплаты налогов, перевода безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов. Все эти обвинения компания готова опровергнуть.

Как сообщалось, ГПУ подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Нова Пошта" в неуплате налогов в отдельно крупных размерах, сообщала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", – указано в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова Пошта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова Пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Нова Пошта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что ГПУ 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова Пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В офисах "Новой Пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - отмечал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.