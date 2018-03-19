Tractebel Engineering подтвердила возможность строительства больших СЭС в зоне ЧАЭС

Компания Tractebel Engineering из группы ENGIE в предварительном технико-экономическом обосновании (ТЭО) наземной солнечной электростанции (СЭС) в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС мощностью 1,2 ГВт предлагает модульную концепцию е строительства из восьми подстанций по 150 МВт.

"Мы понимаем, что север Киевской области – не самое лучшее место расположения для СЭС. Но именно эта территория нуждаемся в этом проекте. Вывод Tractebel Engineering по поводу этого проекта довольно осторожный: строительство СЭС является возможным", - отметил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук во время презентации ТЭО в понедельник в Киеве.

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"По результатам ТЭО строительство солнечной станции является экономически эффективным и потребует более EUR1 млрд инвестиций", – сообщила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

Tractebel Engineering поясняет целесообразность поэтапного строительства СЭС желанием избежать сложностей с логистикой. Согласно ТЭО, ориентировочное время строительства одной подстанции составит около 17 месяцев.

В то же время проект Чернобыльской СЭС требует более детального экономического обоснования, говорится в отчете Tractebel Engineering. Согласно ему, радиационное загрязнение увеличит расходы на электростанцию по сравнению с типичным проектом СЭС, однако не подрывает экономику проекта.

По словам министра экологии Остапа Семерака, примерная стоимость инвестиций в весь проект мощностью 1,2 ГВт составит порядка EUR1 млрд.

Он напомнил, что в декабре 2016 года Минприроды и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения обратились к бизнесу с предложением подавать заявки на отвод земельных участков под размещение объектов возобновляемой энергетики, и с тех пор получили более 60 заявок, в том числе из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Белоруссии.

Помимо того по итогам встречи президентов Украины и Франции в июне 2017 года французское правительство решило поддержать проект возможного строительства солнечного парка в зоне отчуждения, выделив EUR260 тыс. финансирования для привлечения международных экспертов для анализа и разработки ТЭО.

По словам министра, в зоне отчуждения уже реализован небольшой проект СЭС на 1,5 МВт, однако станция пока не подключена к сети "Укрэнерго".

Как напомнил О.Семерак, зона отчуждения составляет более 2 тыс. га, что делает возможным дальнейшее расширение на данной территории проектов по альтернативной энергетике. По его словам, инвесторы рассматривают также строительство возле Чернобыля ветровых электростанций.

Отвечая на вопрос о влиянии присоединения столь значительных мощностей с повышенным фиксированным "зеленым" тарифом на оптовый тариф, глава Минприроды высказал мнение, что другие факторы гораздо сильнее влияют на стоимость электричества.

"Когда мы говорим о будущем "зеленого" тарифа, мы должны анализировать его влияние на тарифы на электроэнергию. Но давайте не забывать о других вещах, которые создают дополнительную нагрузку – в частности, о "Роттердаме +", который не удешевляет электрику, и о концепции RAB-тарифов. Эта дискуссия должна состояться при участии Министерства энергетики, и она уже идет", - заявил министр.

Ю.Ковалив отметила, ссылаясь на результаты обсуждений в парламенте на прошлой неделе, что для реализации такого масштабного проекта необходимо ввести механизм аукционов для крупных объектов возобновляемой энергетики.

"Такой механизм (аукционы) уже несколько лет работает практически во всех странах Европы и гарантирует конкуренцию и оптимальный уровень поддержки возобновляемой энергетики", – написала она на своей странице в Facebook после презентации ТЭО.

По ее словам, офис Национального инвестиционного совета вместе с профильным парламентским комитетом работает над соответствующим законопроектом.