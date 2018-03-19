Многие знают воздушно-десантные войска как "Войска Дяди Васи", имея в виду легендарного командующего пятидесятых Василия Маргелова. А вот создавал эти могучие войска и вел в бой во время Великой Отечественной другой "дядя Вася" - знаменитый генерал Василий Глазунов.

Генерал Глазунов не случайно был назначен командовать самыми бесшабашным вояками Великой Отечественной. В прошлом - офицер с большим опытом, парашютист со стажем нескольких сотен прыжков, настоящий гусар и шалун. Не боялся, как водится, ни бога, ни черта, в ус не дул и начальству отдельно не кланялся. На все у него был залихватский ответ, за словом в карман не лез, что его не раз спасало.

Чьи бойцы в комендатуре сидят

В передовые батальоны десантников Глазунов сознательно набирал самых отчаянных фронтовиков. Многие храбрецы были, что называется, без царя в голове. Единственное, к чему всегда призывал своих военный генерал - уж если не можете вовсе не куролесить, так хотя не попадайтесь, не позорьте свою часть.

Во время очередного совещания в Ставке в октябре 1941 года Сталин поднял генерала Глазунова и сообщил с легкой подначкой:

- Мне тут, товарищ Глазунов, доложили из комендатуры Москвы. Задержаны трое бойцов без документов. Крепко выпившие, подрались у кинотеатра "Луч" с пехотинцами. Выясняли, кто воюет лучше. Сейчас ждут когда проспятся. Не Ваши, случайно?

- Никак нет, товарищ Сталин! Мои парашютисты в плен не сдаются! - не сморгнув ответил военный генерал.

Совещание продолжилось. Через некоторое время к Сталину подошел Поскребышев и что-то тихонько доложил. Снова вождем был поднят Глазунов:

- Доложили, что эти дебоширы проснулись, выломали дверь карцера, подбили глаз охраннику и выпрыгнули из окна четвертого этажа. Что теперь скажете?

- А нет. Кажется, и правда мои, товарищ Сталин! - не скрывая довольной улыбки браво ответил генерал. И умышленно потупился.

Зачем голова десантнику

В январе-феврале 1942 года готовилось большое контрнаступление на немецкие войска. Врага нужно было как можно скорее отогнать от столицы и центральных областей Союза.

В ходе подготовки к наступлению активно работали десантные войска. За месяц в тыл фашистам высадились более пятнадцати тысяч советских парашютистов. Во многом их неожиданные удары определили успех всей операции.

По завершении операции отдельно отличившиеся десантники получили недельный отпуск в Москве. Бойцы заслуженно чувствовали себя героями и у них немного "закружилась голова от успехов".

Генерал Глазунов был безотлагательно вызван в Кремль. В кабинете Сталина присутствовал также мрачно поблескивавший пенсне нарком Берия. История оказалась и правда скандальная.

Военным патрулем были задержаны семь десантников, совершивших "покушение на советского руководителя". Отпускники-парашютисты мирно шли себе, глазея на московские достопримечательности. На пешеходном переходе из ЗИСа их обругал недовольный шофер - переходите быстрее. Завязалась перепалка, подключился и пассажир - крупный партийный чиновник, ведавший цензурой в гражданских издательствах.

Десантники, недолго думая, подхватили с двух сторон автомобиль, ухнули и перебросили через низкий парапет прямо в Москва-реку. К счастью, серьезно никто не пострадал, но скандал вышел громкий.

Берия возмущенно выговаривал генералу Глазунову:

- Ну поругались, ну подрались, но голова-то, голова-то им на что? Совсем голову включать не хотят?!

Сталин дождался окончания выволочки генерала, мечтательно рассматривающего лепнину на потолке, и сказал:

- Ну, довольно, Лаврентий. Видишь, заскучал наш генерал. Будем считать, что партийное внушение он выслушал. Если его бойцы сильно голову включать будут, то они так отчаянно немца бить не смогут. Они из самолета за борт прыгают! Какая-тут голова! Храбрость, да верность Родине присутствуют, и то ладно!

Сталин хитро улыбнулся и напомнил с притворным вздохом давний случай:

- Что ж с Вами поделать, товарищ Глазунов, забирайте своих разбойничков. Хорошо хотя в этот раз патруль от них не пострадал!

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