Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает, что прокуратура неправильно расставляет приоритеты, когда вместо расследований по бизнесменам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому или Юрию Косюку проводит обыски в "Новой почте". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: На одного следователя или прокурора приходится до 200 дел Фото: Mustafa Nayyem / Facebook "157 млрд грн мы отдали, чтобы закрыть дыру в "ПриватБанке" Игоря Коломойского. 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать по тарифу "Роттердам плюс" Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн дотаций получили компании Юрия Косюка за январь–июнь 2017 года. А обыски прошли в 42 кассах и шести отделениях "Новой почты", чтобы изъять 132 тыс. грн", – написал он.Нардеп отметил, что эти цифры не являются манипуляцией."Поинтересуйтесь занятостью органов досудебного расследования. Чтобы вы не морочились – на нынешний момент в производстве находится более миллиона (!) дел. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это до двух сотен дел на одного следователя или прокурора. При таком вале работы расстановка приоритетов – это очень важно. Если, конечно, думать. Думать вообще и об эффективности системы, а не своем кармане, в частности", – подытожил он. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212202749209984 16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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