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Найем: 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать Ахметову. А обыски прошли в "Новой почте", чтобы изъять 132 тыс. грн
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19.03.2018 20:37
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает,
что прокуратура неправильно расставляет приоритеты, когда вместо
расследований по бизнесменам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому
или Юрию Косюку проводит обыски в "Новой почте". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Найем: На одного
следователя или прокурора приходится до 200 дел Фото: Mustafa
Nayyem / Facebook "157 млрд грн мы отдали, чтобы закрыть дыру в
"ПриватБанке" Игоря Коломойского. 10 млрд грн страна собрала, чтобы
отдать по тарифу "Роттердам плюс" Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн
дотаций получили компании Юрия Косюка за январь–июнь 2017 года. А
обыски прошли в 42 кассах и шести отделениях "Новой почты", чтобы
изъять 132 тыс. грн", – написал он.Нардеп отметил, что эти
цифры не являются манипуляцией."Поинтересуйтесь занятостью органов
досудебного расследования. Чтобы вы не морочились – на
нынешний момент в производстве находится более миллиона (!) дел.
Просто вдумайтесь в эту цифру. Это до двух сотен дел на одного
следователя или прокурора. При таком вале работы расстановка
приоритетов – это очень важно. Если, конечно, думать. Думать
вообще и об эффективности системы, а не своем кармане, в
частности", – подытожил он.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212202749209984
16 марта сооснователь компании "Новая почта"
Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах
компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном
кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины
Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15
помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были
обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что
уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании
"Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате
налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили,
что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс.
грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть
насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании
значится свыше 3600 автомобилей.
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