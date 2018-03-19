Будущее России после победы Путина - мрачное. Эта страна не хочет работать в системе XXI века, где народы конкурируют трудолюбием, умением вести предприятие.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал политолог Александр Палий, передает со ссылкой на .

"Российский режим супер деструктивным для экономики и социального развития. Он отбивает интерес к предпринимательству. По статистике там только три процента планируют в ближайшее время открыть свое дело. В Европе или эта цифра - 15-20 процентов. Инициатива людей загнана и затравлена, они ничего не делают и ждут очередной подачки от руководства. Россия сильно отстает в экономическом плане и этот разрыв будет увеличиваться. Мировая экономика сейчас растет на четыре процента в год. А российская экономика с 2008 по 2017 год, то есть за десятилетие, выросла лишь на пять процентов. Мир будет опережать Россию. В связи с тем, что сейчас ссорится со всеми, они не смогут заимствовать технологии на Западе, как это было раньше. Другие страны не заинтересованы, чтобы Путин за их собственные деньги целился в них ракетами. Это путь экономической и социальной деградации", - пояснил знаток.

"Россия это такое государство, где хан выбирает подданных, а не подданные - хана. Если Путин захочет назваться царем, или назначить себе 10 сроков, так и будет, - отметил политолог. - Они уже изменили срок президентства с четырех на шесть лет.

Преемником Путина может быть кто угодно. К реальным выборам это не имеет никакого отношения. Медведева никто не знал в России до того, как его назначили преемником Путина. С помощью телевизора там можно любого поставить президентом".

"Путин уже столько начудил, что не может просто отказаться от власти. Ему остается только цепляться. Это инстинкт самосохранения. Россияне любят на бывшего руководителя вешать все свои грехи. Он понимает, что так же будет и с ним", - добавил Александр Палий.

Политолог Тарас Зарогодний считает, что даже если бы Путин хотел вести более агрессивную политику, он не имеет для этого ресурсов:

"Никакого нового вооружения у них нет. Это разработки 50-60 годов. Как язвительно заметили американцы "мы знаем о вашей ракете, но она еще не летает". Это просто "страшилки", спектакль перед Западом.

Что касается Украины Путину нет смысла применять такие силы. Мы - не Сирия, у нас есть системы ПВО, которые могут сбивать российские самолеты, в случае необходимости. Если Россия попытается показать зубы, их сразу будут ждать новые санкции, вплоть до нефтяного эмбарго. Но не думаю, что до этого дойдет. Путин понимает, что Россия готова была играть в "Новороссию" с тезисом, что они не причастны к этому, и Запад периодически закрывал на это глаза. В расчете на то, что это реальная война России против Украины, без регулярных войск уже трудно будет что-то делать. А в таком случае санкции неизбежны. У них нет сил. Надорвется Россия, если в кольце санкций еще и будет вести несколько локальных конфликтов", - говорит он.

"Россия - это монархия и в любом случае она не может иметь несколько руководителей.

Трудно сказать, кто будет преемником Путина, но по тем настроениями, сейчас царят в России, скорее только это будет силовик. Человек, который будет продолжать агрессивную политику", - добавил Тарас Загородний.

С победой Путина Россию ждет еще больше закручивания демократических гаек, усиление авторитарности режима - объясняет политический знаток Виктор Таран.

"Его окружение уже сделало заявления, что они планируют вкладывать деньги в армию, модернизацию ядерного вооружения. Это означает, что Россия и дальше будет становиться страной - изгоем.

Поведение России в отношении Украины пока не будет меняться. Они будут ожидать, кто победит на наших выборах в 2019 году. Если это будут условно пророссийские силы, например, Оппозиционный блок или партия Рабиновича, Россия будет пытаться договориться с ними.

Изменения в избирательное законодательство в них могут быть приняты путем всенародного голосования. В истории есть немало примеров, когда правитель получал широкие полномочия путем референдума.

Преемником Путина может быть кто угодно, он может поставить любого человека. Но все равно это будет олицетворением договоренностей олигархов с КГБистов, которым по сути является и сам Путин", - говорит Виктор Таран.

По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава .

За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин - у него 11,79% голосов избирателей.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5,66%, у Ксении Собчак - 1,67%, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского - 1,04%.

Явка на выборах президента России составила 67%.

Украина не признает результаты президентских выборов, которые Россия провела в аннексирована Крыму. Кроме того, Украина введет санкции против лиц, причастных к организации этих выборов.

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