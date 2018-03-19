В понедельник, 19 марта, Европейский союз (ЕС) не признал итоги голосования в оккупированном Россией Крыму в рамках выборов президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) Майи Косьянчич.

В заявлении уточняется, что ЕС основывается на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи организации.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось", - говорится в заявлении.

ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Как сообщал svodka.net, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия часто предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира