Европе надо быть бдительной в отношении таких лоббистов России, как экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он открестился от утверждений, что призывал ввести против Шредера санкции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин уточнил свою позицию в вопросе о Шредере Фото: EPA "Я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными стоит – чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", – пояснил украинский министр. Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 березня 2018 р. Климкин в интервью Bild, которое вышло 18 марта, назвал Шредера важнейшим лоббистом президента России Владимира Путина."Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул глава украинского МИД.По словам пресс-секретаря канцлера Ангелы Меркель Штеффена Зайберта, правительство Германии не видит причин для рассмотрения вопроса о применении ограничений в отношении Шредера.Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение санкций в отношении экс-канцлера стоит обсуждать "с большой осторожностью".В 2005 году Шредер стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет директоров "Роснефти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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