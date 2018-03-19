|Климкин заявил, что не призывал к санкциям против Шредера
|19.03.2018 20:45
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Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 березня 2018 р.
Климкин в интервью Bild, которое вышло 18 марта, назвал Шредера важнейшим лоббистом президента России Владимира Путина."Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул глава украинского МИД.По словам пресс-секретаря канцлера Ангелы Меркель Штеффена Зайберта, правительство Германии не видит причин для рассмотрения вопроса о применении ограничений в отношении Шредера.Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение санкций в отношении экс-канцлера стоит обсуждать "с большой осторожностью".В 2005 году Шредер стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет директоров "Роснефти".
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