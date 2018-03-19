В Украине создан онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен. Об этом Укринформу сообщили в Офисе эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO).

На сайте Платформа эффективного регулирования доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране. С помощью онлайн-конструктора можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, избрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом. Об этом сообщает Лига, информирует svodka.net.

Онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Всемирный банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов. Информация представлена также в региональном разрезе по областям.

Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

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