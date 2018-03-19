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Франков: Ветераны АТО вменяют Костюченко в вину не фальшивый диплом, а титушководство во время Майдана
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19.03.2018 21:01
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"Федерация футбола ветеранов АТО" требует уволить вице-президента
ФФУ Вадима Костюченко за его действия во время Евромайдана. Об этом
в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил
главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола
Украины Артем Франков. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Франков: Вадиму Константиновичу давно стоило
бы, если он прав, предъявить доказательства Фото: Ростислав Гордон
/ Gordonua.com Вадима Костюченко, обвиняя его в пособничестве
титушкам во время Революции достоинства. Об этом По его
словам, ветераны войны прорвали кордон спецназа, чтобы встретиться
с главой федерации Андреем Павелко и выразить недоверие
Костюченко.В 2017 году СМИ писали, что Костюченко подделал
свой первый диплом, на базе которого сделал дальнейшую карьеру. По
данным Франкова, эта претензия ветеранов была не основной."Вопрос
даже не в том, фальшивый у него диплом или нет, и Вадиму
Константиновичу давно стоило бы, если он прав, предъявить
доказательства. А последующие два он получил на основе этого. То
есть все три становятся фальшивыми, – сказал главред
"Футбола". – У ветеранов АТО к Костюченко другие претензии,
они вменяют ему в вину титушководство во время Майдана –
доставку, организацию и обеспечение титушек".16
марта "Федерация футбола участников АТО" обвинила Костюченко в
непрофессионализме и саботаже сотрудничества в сфере реабилитации
ветеранов войны. По данным членов общественной организации, Павелко
обещал вынести вопрос деятельности вице-президента на ближайший
исполком ФФУ.
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