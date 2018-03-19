В понедельник, 19 марта, в Черновцах трое человек пострадали из-за масштабного пожара, произошедшего в на одном из крупнейших рынков города. Об этом сообщает АСС.

Предполагается, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности предпирнимателем, который занимался сварочными работами в пятом секторе.

"Возгорание было обнаружено работником службы безопасности рынка, который проинформировал дежурную часть службы безопасности рынка и МЧС. За считанные минуты на ликвидацию пожара прибыл пожарный автомобиль с боевым составом. Пожар ликвидировали более 10 боевых составов пожарных", - говорится в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что возгорание было сложно остановить из-за большого количества синтетических материалов. Пожар был ликвидирован вечером того же дня, в 19:03.

Как сообщал svodka.net ранее, на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибло 10 человек.

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