Глава МИД Венгрии выразил обеспокоенность намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров между населения.

Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, близко приблизилась к "красной линии".

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.