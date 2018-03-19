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В Верховную Раду внесли законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности
19.03.2018 21:09
Подготовленный нардепом от Блока Петра Порошенко Ниной Южаниной законопроект зарегистрирован в Раде 19 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Законопроект Южаниной передан руководству парламента Фото: Пресс-служба Нины Южаниной В карточке законопроекта на сайте Верховной Рады говорится, что он получен и передан на рассмотрение руководству парламента. Текст законопроекта пока не опубликован.В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа". 28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и опубликовала его.Порошенко заявил, что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса".

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