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В Верховную Раду внесли законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности
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19.03.2018 21:09
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Подготовленный нардепом от Блока Петра Порошенко Ниной Южаниной
законопроект зарегистрирован в Раде 19 марта. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Законопроект Южаниной передан
руководству парламента Фото: Пресс-служба Нины Южаниной В карточке
законопроекта на сайте Верховной Рады говорится, что он получен и
передан на рассмотрение руководству парламента. Текст законопроекта
пока не опубликован.В декабре прошлого года президент Украины Петр
Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной
Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение
нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать
не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным
центром, работа которого будет базироваться на использовании
современных риск-ориентированных методов криминального
анализа". 28 февраля 2018 годанародный депутат от
БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и
таможенной политики Нина Южанина сообщила в Facebook, что
законопроект готов, и опубликовала его.Порошенко заявил,
что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности
гарантирует, что ни один из силовиков не сможет "подойти к двери
бизнеса".
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