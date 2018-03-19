Беглый внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил, что шел в политику с целью защитить свой бизнес. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко: Я шел, чтобы защитить бизнес Фото: pravda.com.ua "Если бы я вам показал дело, вы бы сами поняли, что это полная фальсификация. Нет никакого газового дела. Нет никаких там безумных цифр. То, что называется "чистый вымысел". Я все компании выкупил за деньги. По рыночной цене. По максимальной цене", – подчеркнул Онищенко. Он выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко уйдет со своего поста "раньше, чем все мы этого ожидаем"."И я так смогу вернуться в Украину", – отметил нардеп.На вопрос журналиста, зачем он вообще пошел в политику, Онищенко заявил, что многие идут "в депутатство", чтобы заработать, однако его цели были другими."Я шел, чтобы защитить бизнес. Потому что когда бизнесом интересуются, его всегда пытаются отобрать. Моя компания "Пласт" – я ее купил. Купил по максимальной цене. Все остальные три – по максимально рыночной цене. Официально", – добавил скорый нардеп.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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