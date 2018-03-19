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Онищенко назвал открытое в отношении него "газовое дело" полной фальсификацией
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19.03.2018 21:17
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Беглый внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил,
что шел в политику с целью защитить свой бизнес. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Онищенко: Я шел, чтобы
защитить бизнес Фото: pravda.com.ua "Если бы я вам показал дело, вы
бы сами поняли, что это полная фальсификация. Нет никакого газового
дела. Нет никаких там безумных цифр. То, что называется "чистый
вымысел". Я все компании выкупил за деньги. По рыночной цене. По
максимальной цене", – подчеркнул Онищенко. Он выразил
надежду, что президент Украины Петр Порошенко уйдет со своего поста
"раньше, чем все мы этого ожидаем"."И я так смогу вернуться в
Украину", – отметил нардеп.На вопрос журналиста, зачем он
вообще пошел в политику, Онищенко заявил, что многие идут "в
депутатство", чтобы заработать, однако его цели были другими."Я
шел, чтобы защитить бизнес. Потому что когда бизнесом интересуются,
его всегда пытаются отобрать. Моя компания "Пласт" – я ее
купил. Купил по максимальной цене. Все остальные три – по
максимально рыночной цене. Официально", – добавил скорый
нардеп.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации
газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным
следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3
млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29
человек, включая Онищенко.По информации Генеральной
прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля
того же года Верховная Рада поддержала представления
генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и
аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на
заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29
июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов
отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко
рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению
Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде,
"торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу
Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал
свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в
наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи
спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не
слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный
суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле
Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная
прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро
Украины обратились к властям Испании и Германии с
просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили
новое подозрение.
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