апелляционный суд области отменил предыдущее решение суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы водителю легкового , который в мае 2016 года в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть 59-летнего работника коммунальной фирмы на улице Героев Майдана,передает со ссылкой на .

Как отмечается в судебном приговоре, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Черновицкой местной прокуратуры и заменил годовалый условный срок наказания на наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Суд также решил, что залог в размере 200 тыс грн, который ранее был внесена в качестве меры пресечения, вернут залогодателю.

Во время заседания суда обвиняемый пояснил, что возвращался с дня рождения. Проезжая по улице Героев Майдана, он отвлекся на телефон, а когда поднял глаза, увидел перед собой мусоровоз. Чтобы избежать столкновения, пытался объехать его справа, но не увидел работника "Альтфатера" на дороге, сбил его, после чего врезался в электроопору.

В ночью грузовик врезался в машину "Киевгорсвета". Коммунальщики именно проводили плановые работы по освещению улиц. От удара погиб работник коммунального предприятия.

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