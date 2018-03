В понедельник, 19 марта, в американском штате Кентукки два товарных поезда столкнулись и сошли с рельсов, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии. Об этом сообщает USA Today .

Согласно данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека. В качестве приютов для экстренной помощи использовали школы.

Известно, что на место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой.

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар.

TRAIN COLLISION: Two freight trains collided and derailed in Georgetown, Kentucky, shortly before midnight, injuring four people and igniting a fire that forced nearby residents to evacuate, authorities said Monday. https://t.co/ISoEoDXNvv pic.twitter.com/gIrB8DoiJv