На Калиновском рынке в Черновцах Возгорание произошло в секторе ковров Фото: dsns.gov.ua Возгорание произошло в секторе продажи ковров около 13.40 и распространилось на территорию в 1000 м².В 14.55 пожар был локализован, в 19.05 ликвидирован.По данным пресс-службы ГосЧС, пожар гасили с помощью 23 единиц техники.Местное издание "Молодой буковинец" написало, что тушение пожара осложняло то, что горела синтетика."Она то затухает, то снова начинает разгораться, следовательно нужен специальный способ тушения. На реке (Прут. – ) установили технику и оттуда брали воду для тушения пожара", – рассказал изданию один из пожарных. Заместитель главного врача Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак сообщил изданию, что в результате инцидента пострадали три человека.Так, один человек отравился угарным газом, ему оказали помощь прямо на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали, кроме того, в травмпункт доставили человека с разорванными связями на ноге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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