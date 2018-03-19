|Мужчина подорвал гранату в зале игровых автоматов
|19.03.2018 21:26
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В результате взрыва пострадал сам подрывник и 22-летняя
посетительница заведения. Об этом сообщили в отделе коммуникации
областной полиции.
Личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания другое. Открыто уголовное производство.
В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.
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