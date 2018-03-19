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Мужчина подорвал гранату в зале игровых автоматов
19.03.2018 21:26
Мужчина подорвал гранату в зале игровых автоматов По теме: 19 марта в зале игровых автоматов по ул. Грушевского в Каменском на Днепропетровщине 52-летний мужчина взорвал гранату, передает со ссылкой на .

В результате взрыва пострадал сам подрывник и 22-летняя посетительница заведения. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату", - сообщили правоохранители.

Личность одного злоумышленника установлена, принимаются меры для установления и задержания другое. Открыто уголовное производство.

В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.







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