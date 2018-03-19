На сегодняшний день в Украине дешевеет пекинская капуста вместо ожидаемого подорожания. Причиной этого стало увеличение поставок из Польши.

Сообщается, что с начала февраля текущего года и до средины марта пекинская капуста в Украине подорожала почти в 2 раза до 15 грн/кг. В этом году сезонный рост цены этого овоща начался даже на 1,5 месяца раньше, чем в прошлом сезоне. Между тем Украина занялась импортом пекинской капусты, то повлекло за собой падение цен на данный продукт. По итогам только на прошлой неделе на оптовых рынках страны продукция подешевела на 30-40%, информирует svodka.net.

Так, по состоянию на 19 марта оптовая цена пекинской капусты на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП «Шувар» составляет 10-11 грн/кг, при этом в Киеве цена данного продукта составляет 12-14 грн/кг. Следует отметить, что в 2017 году максимальные показатели цены в 30-35 грн/кг были достигнуты в средине апреля.

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