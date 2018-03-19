В четверг, 22 марта, может рассмотреть представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, передает со ссылкой на .

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей в комментарии одному из телеканалов.

"Регламентный комитет в среду рассмотрит представление от генерального прокурора. В четверг будет возможность в сессионном зале определиться неприкосновенностью Савченко", - сказал .

"Я поддерживал все представления генпрокурора относительно неприкосновенности. Савченко не будет исключением", - отметил .

15 марта генпрокурор Юрий заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Он внес в представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.

После этого исключила ее из комитета нацбезопасности и обороны. Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

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