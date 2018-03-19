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"Новая почта": Луценко подтвердил, что в ходе обысков 16 марта в компаниях группы нарушений выявлено не было
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19.03.2018 21:41
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Юридическая служба группы компаний "Новая почта" ответит на все
вопросы Генеральной прокуратуры Украины и предоставит все
необходимые следствию материалы, отметили в компании. "Новая
почта": Луценко выразил обеспокоенность по поводу
использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных
товаров Фото: Нова Пошта / Facebook "Юрий Луценко подтвердил, что в
ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы,
нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства
клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", – говорится в
сообщении.В компании отметили, что юридическая служба группы
компаний ответит на все вопросы ведомства и предоставит все
необходимые материалы, после чего будет принято законное решение по
этому делу."Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу
использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных
товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана
действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных
грузов", – добавили в пресс-службе компании.16 марта сооснователь
компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об
обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а
также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора
Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15
помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были
обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что
уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании
"Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате
налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили,
что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс.
грн.Луценко заявил, что через "Новую почту" в больших объемах
пересылались безакцизные алкогольные товары и наркотические
вещества.Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть
насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании
значится свыше 3600 автомобилей.
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