«Кровь застывает»: На военном корабле поселился призрак (ВИДЕО) Призрак женщины засняли на видео посетители британского военного музея. На камеру попал тайный силуэт, который парил над знаменитым кораблём HMS Victory. Судно в прошлом было участником множества морских баталий, но сейчас служит плавучим музеем в Портсмуте. Многие местные жители рассказывают загадочные истории о данном корабле, однако подтверждениям их до сих пор найдено не было. Между тем, на днях на палубе судна 33-летний британец Тони Фергюсон, занимающийся исследованием паранормальных явлений, снял видео в музее и сумел запечатлеть на камеру женщину в платье. Мужчина утверждает, что силуэт долгое время следил за ним, а в определённый момент прямо у него на глазах прошёл сквозь стену. При этом свидетель утверждает, что увидеть призрака ему удалось лишь с помощью объектива камеры мобильного телефона, информирует svodka.net.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика камеру было силуэт утверждает что Теги: новости технологий