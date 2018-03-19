Химическая нападение в Великобритании показала, что Россия при президенте Владимире Путине не собирается останавливать гибридную агрессию. Об этом, выступая в Брюсселе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Климкин принял участие в политологической дискуссии в Брюсселе Фото: MFA of Ukraine / Twitter Россия осмелилась на грубую химическую атаку в Европе, следовательно надо удвоить усилия для построения безопасной среды в Евросоюзе и соседних государствах, отметил министр."Мы часто слышим, что Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) перешел ту или иную "красную линию". Для России больше нет "красных линий". Забудьте об этом. Россия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны дать скоординированный ответ на эти угрозы", – подчеркнул Климкин.Он отметил, что Украина продолжает евроинтеграционные трансформации и комплексное реформирование страны на фоне продолжающейся гибридной агрессии РФ.На сегодняшней встрече в Брюсселе Климкин передал главам внешнеполитических ведомств стран Европейского союза список из 140 человек, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Лондона поддержали Франция, США, Германия и Австралия, а также Евросоюз.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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