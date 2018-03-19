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Климкин: Мы часто слышим, что Путин перешел ту или иную "красную линию". Для России больше нет "красных линий". Забудьте
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19.03.2018 21:49
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Химическая нападение в Великобритании показала, что Россия при
президенте Владимире Путине не собирается останавливать гибридную
агрессию. Об этом, выступая в Брюсселе, заявил глава МИД Украины
Павел Климкин. Климкин принял участие в политологической дискуссии
в Брюсселе Фото: MFA of Ukraine / Twitter Россия осмелилась на
грубую химическую атаку в Европе, следовательно надо удвоить усилия
для построения безопасной среды в Евросоюзе и соседних
государствах, отметил министр."Мы часто слышим, что Путин
(президент РФ Владимир Путин. – ) перешел ту или иную
"красную линию". Для России больше нет "красных линий". Забудьте об
этом. Россия начала нетрадиционную, но уже вполне реальную войну
против демократических институтов и цивилизованного мира. Мы должны
дать скоординированный ответ на эти угрозы", – подчеркнул
Климкин.Он отметил, что Украина продолжает евроинтеграционные
трансформации и комплексное реформирование страны на фоне
продолжающейся гибридной агрессии РФ.На сегодняшней встрече в
Брюсселе Климкин передал главам внешнеполитических ведомств
стран Европейского союза список из 140 человек, задействованных в
организации и проведении незаконных выборов президента РФ в
аннексированном Крыму.4 марта 66-летнего бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который
первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в
тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском
парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от
Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон
будет считать случай незаконным применением силы Россией против
Великобритании. Позицию Лондона поддержали
Франция, США, Германия и Австралия, а также
Евросоюз.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала
предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На
следующий день Великобритания выслала 23 российских
дипломатов и приостановила двусторонние контакты с
Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма
вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в
Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В
Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным"
нарушением дипломатического этикета.
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