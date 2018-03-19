



Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик зовсім скоро вдруге стане мамою, втім, навіть близькі пологи (вже у квітні!) не змусили майбутн матусю залишитися вдома у декреті та готувати майбутній доні ліжечко - зірку щоранку можна побачити на однмуо з українських телеканалів.



Так, у своєму Інстаграмі днями Лілія показала, як "руйнувала" студію разом зі співведучими.



"Весна- час оновлень! Ламаємо стару студію, будуємо нову! А з мене ще той робітничок", - жартує Лілія. У коментарях фани теж посміюються з майбутньої матусі, говорячи, що це все "вагітні забаганки" і Лілія - неймовірно красивий прораб.



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 15 Бер 2018 р. о 8:45 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура лілія студію ребрик той мене Теги: події