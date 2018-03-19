На автомобильном рынке Евросоюза могут возникнуть проблемы из-за выхода Великобритании из состава ЕС.

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) ожидает проблем на авторынке ЕС, а также Великобритании по причине Brexit, информирует svodka.net.

Поэтому организация призывает переговорщиков по вопросу выхода Объединённого королевства из состава ЕС «срочно обратить внимание на специфические вопросы» автомобильного сектора. В АСЕА за несколько дней до саммита ЕС призвали «предотвратить потенциально катастрофические последствия для всей цепочки поставок автомобилей».

Согласно официальному сообщению, у представителей ассоциации есть вопросы о том, можно ли будет после Brexit продавать в Евросоюзе те автомобили, которые одобрены властями Великобритании, а также о том, получится ли в Британии торговать машинами, сертифицированными в странах ЕС. Проблема связана, в частности, с законодательством, которое требует, чтобы все машины до их выхода на рынок в любой стране Евросоюза были проверены национальными техническими службами на соответствие стандартам ЕС в области охраны окружающей среды и безопасности.

По мнению представителей организации, сторонам от ЕС и Великобритании необходимо заранее договориться о взаимном признании документов об одобрении ТС после Brexit. Это будет возможным, только если отделяющаяся страна сохранит для себя те же нормы, которые сейчас действуют в Евросоюзе.

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Специалисты АСЕА отметили, что в результате выхода Великобритании из Евросоюза возможны новые таможенные проверки автомобилей, что способно не только привести к увеличению цен, вызвать задержки в поставках, но и стать угрозой для автопроизводства. Чтобы избежать этого, Великобритании нужно остаться в Таможенном союзе с ЕС.

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