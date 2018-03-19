Британский принц Уильям нарушил обещание жене и проехался по улицам Лондона на мотоцикле. Приехал на нем на футбольный матч. Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон". Несмотря на плотный график правитель все же находит время и для развлечений, передает со ссылкой на .

Хотя герцог был одет в защитную одежду - шлем и куртку - его приезд на байке Ducati Hypermotard встревожил британские СМИ. Обещание не ездить верхом герцог дал жене Кейт Миддлтон в присутствии журналистов еще в 2015 году. Просила мужа во время ее беременности вести себя благоразумнее. Не заставлять лишний раз беспокоиться.

В сети появились новые фотографии со съемок фильма "Гарри и Меган: история королевского любви". На снимках показали главных героев ленты - актеров 22-летнего Мюррея Фрейзера и Парису Фитц-Хенли, 41 лет. Пара появилась в романтических образах влюбленных.

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