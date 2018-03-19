Ни для кого ни секрет, что с каждым годом перед человечеством все острее встает проблема перенаселения. В моменты, когда сообщают о том, что родился шестимиллиардный, семимиллиардный житель планеты (ведь на миллиард наша численность увеличилась только лишь за 11 лет!), с тоской смотришь на необитаемые места.

И если осваивать север или опасные тропики кажется бесполезной затеей, то космическая романтика часто привлекает. Чаще только люди обращают внимание на ближайших соседей Земли — Марс и Венеру. О последней и будет идти речь, информирует svodka.net.

Не только ученые, но писатели-фантасты замечали сходство Земли и Венеры. Если к газовым гигантам (Юпитеру, Сатурну, Урану) как к потенциальному дому относиться сложно, то такую планету, как Венера, можно представить заселенную. Так, ее размеры, сила тяжести и даже состав очень напоминают земные. При этом до начала серьезных космических исследований о ее поверхности практически ничего не было известно — планета была постоянно закрыта облаками.

Поэтому изучали планету радиолокационными средствами, ориентируясь на отражение радиоволн от поверхности. Неудивительно, что в 60-х, а нередко и после, картина в книгах была очень далека от того, что мы знаем сейчас. К примеру, у Стругацких в «Стране багровых туч» на Венере существуют и жидкая вода, и растения, и даже примитивный животный мир. Правда, космонавты могут находиться на поверхности только в скафандре — близость Венеры к Солнцу сказывается на повышенной температуре, а атмосфера значительно отличается от земной.

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То, что на Венере «жарко», Стругацкие угадали, но промахнулись где-то на четыреста градусов.

Средняя температура планеты составляет около +467 градусов по Цельсию, что даже жарче, чем на ближайшей к Солнцу планете — Меркурии. Воды там нет, и если человечество будет переселяться, то придется использовать кометы или астероиды для его доставки. Впрочем, можно попробовать и синтезировать жидкость — например, из атмосферного водорода и углекислого газа.

При использовании бомбардировки кометами или водно-аммиачными астероидами потребуется огромное количество воды — десять в семнадцатой степени тонн! Самая известная комета, комета Галлея, весит примерно в сто тысяч раз меньше, а если попробовать сбросить на Венеру ледяной астероид необходимых размеров, то его диаметр составит 600 километров.

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Среди других проектов по улучшению венерианских условиях — внедрение в среду Венеры живых организмов. В 1961 году известный астрофизик Карл Саган предлагал забросить в атмосферу организмы хлореллы, рассчитывая, что водоросли будут активно размножаться, а с ростом их популяции атмосфера будет обогащаться кислородом. Это поможет снизить парниковый эффект, и, как следствие, температуру на поверхности планеты. Сейчас в таких планетах фигурируют в основном генно-модифицированные сине-зеленые водоросли или споры плесени, поскольку без генной модификации организмов на Венере выжить будет проблематично.

Но, к сожалению, какими бы перспективными ни казались все перечисленные проекты, пока их осуществлять очень трудно. Так что остается только мечтать о том, что когда-нибудь человечество сможет покорить эту планету.

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