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В Черновцах тушили пожар на одном из крупнейших в Украине рынков
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19.03.2018 22:21
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На Калиновском рынке в Черновцах Возгорание произошло в секторе
ковров Фото: dsns.gov.ua Возгорание произошло в секторе продажи
ковров около 13.40 и распространилось на территорию в 1000 м².В
14.55 пожар был локализован, в 19.05 – ликвидирован.По данным
пресс-службы ГосЧС, пожар тушили с помощью 23 единиц
техники.Местное издание "Молодой буковинец" написало, что
тушение пожара осложняло то, что горела синтетика."Он то затухает,
то снова начинает разгораться, следовательно нужен специальный
способ тушения. На реке (Прут. – ) установили технику
и оттуда брали воду для тушения пожара", – рассказал изданию
один из пожарных. Заместитель главного врача Центра экстренной
медицинской помощи Сергей Паушак сообщил изданию, что в результате
инцидента пострадали три человека.Так, один человек отравился
угарным газом, ему оказали помощь прямо на месте. Еще одного
мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали, кроме того, в
травмпункт доставили человека с разорванными связками на ноге.
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