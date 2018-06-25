|Вена готовится к саммиту Трампа-Путина на 15 июля
|25.06.2018 07:10
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Вене 15 июля.
Об этом пишет австрийское издание Kronen Zeitung.
По данным газеты, в столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые должны принять участие в подготовке встречи.
Детали встречи стороны хотят обсудить во время поездки советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который 27 июня посетит РФ.
По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.
Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в "большую восьмерку".