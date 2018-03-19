Председатель оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов что Кремлю на выборах президента России удалось только раздробить демократическую оппозицию и деморализовать ее электорат. Касьянов: Люди растеряны и подавлены. И в этом не только вина власти Фото: ЕРА "Выборы главы государства превратились в обряд всенародного одобрения действующей власти и ее "вождя". Институт выборов растоптан полностью, уничтожено его конституционное содержание. Но даже имитация "выборов" была проведена грубо и мерзко, не блистала изобретательностью. Постановочные шоу на телевидении с потасовками, нецензурной бранью, метаниями стаканов убедили граждан в отсутствии у Путина альтернативы и бессодержательности намерений "конкурентов", – написал он.Оппозиционер отметил, что голосование прошло с грубейшими нарушениями, которых зафиксировано более 2,5 тыс."Члены комиссий беззастенчиво, прямо перед камерами вбрасывали бюллетени, проводились «карусели», был в беспрецедентных масштабах мобилизован админресурс для повышения явки. Для достижения «контрольных цифр» бюджетников и даже работников частных компаний принудительно сгоняли толпами на участки для «правильного» голосования. Очевидно, что результаты даже таких "выборов" нельзя считать достоверными", – подчеркнул Касьянов.Он добавил, что Кремлю успешно нейтрализовал демократические силы, сторонники которых портили бюллетени или разделили голоса между кандидатами Ксенией Собчак и Григорием Явлинским."Грамотно и технологично Кремлю удалось лишь одно – раздробить демократическую оппозицию и деморализовать ее электорат... Никакого консолидированного действия, к которому мы постоянно призывали, не вышло. Предсказуемо провалились избирательные кампании допущенных кандидатов и проект «бойкот». Но своими действиями все они содействовали имитации выборного процесса, приняв поодиночке участие в грязной игре Кремля", – заявил оппозиционер.Лидер ПАРНАС отметил, что его политсила призывала Собчак и Явлинского снять свои кандидатуры, однако кандидаты не нашли в себе силы принять такое решение."Шоу окончено. Наступает новая эпоха. Будущее страны крайне неопределенно. Экономика деградирует, нарастает эскалация противостояния с Западом, растет изоляция, люди не чувствуют себя защищенными от войн и потрясений. Мы не ждем решения этих проблем от Путина, ведь именно его политика их источник. В этой ситуации пусть слабое, но еще живое гражданское общество должно задуматься, куда мы идем", – отметил он.Касьянов добавил, что демократическим политикам нужно прекратить склоки и сделать практические выводы."В этот раз, несмотря на масштаб государственной лжи, мы не увидим Болотной с десятками тысяч протестующих. Люди растеряны и подавлены. И в этом не только вина власти. Это мы, демократическая оппозиция, не смогли предложить им единого общего действия, не смогли навязать режиму наши правила", – подытожил он. https://www.facebook.com/kasyanovmm/posts/1683085288436149 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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