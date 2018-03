Конфликт с Хачериди, договор Мораеса и выходки Гармаша. Что происходит в "Динамо"? По теме: Киевское "" переживает кризис. И дело не только в провальной игре против "Лацио", где киевляне проиграли не ударив ни разу в створ ворот соперника. В коллективе отсутствует командный дух, нет положительной атмосферы в раздевалке. Хечериди обвиняет тренера во лжи, Хацкевич в свою очередь заявляет о плохой формы игрока, как игровую так и психологическую,передает со ссылкой на . В конфликт вмешался даже экс-вратарь киевского "" Александр Шовковский, который уже часто проводил воспитательные беседы с игроком. Однако конечно не помогло. СМИ ррозповсюджують информацию о том, что основной нападающий "киевлян" Мораес уже подписал договор с извечным врагом "Шахтером". А Гармаш в очередной раз получает бессмысленную красную карточку и подводит команду. Gazeta.ua попытается разобраться со всеми скандальными событиями вокруг киевского клуба. Хачериди vs Хацкевич

Все началось в конце первого тайма в матче против "Лацио". Кадар получил травму и требовал замены. На скамье запасных было два игрока способных заменить венгра - Артем Шабанов и Евгений Хачериди. Во время трансляции было отчетливо заметно, как воспитатель дал команду Жени выходить на поле. Команда играет вдесятером, на поле не хватает защитника. Хачериди вместо того, чтобы быстро переодеться и выйти на поле разводит болтовню с соседом по скамейке и неторопливо снимает верхнюю одежду. Котором тренеру понравится такое отношение игрока, к одному из важнейших матчей сезона? За несколько мгновений тренер меняет решение и на поле появляется Шабанов. На писляматчевии пресс-конференции Александр Хацевич сказал следующее: "Вообще-то вместо Шабанова должен был выходить Хачериди, но он сказал, что левого центрального защитника сыграть не может". А Евгений Хачериди парирует это заявление на следующий день: "Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против" Лацио ". Когда я услышал это заявление главного тренера, я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает ". Очевидно, что кто-то из них двоих врет. Однако кто и зачем? У Евгения за несколько месяцев заканчивается договор с "", вероятно это и стало причиной такого поведения. По крайней мере с этим связывает такое поведение игрока президент столичного клуба Игорь Суркис: "Хачериди, по-моему, твердо вознамерился играть в каком-то серьезном зарубежном клубе, если его туда возьмут. Я считаю, он должен привести себя в порядок и достойно доиграть сезон. он должен соответствовать уровню игры команды ". Через три дня киевляне провели очередной матч Премьер Лиги. Хачериди в заявку на матч не попал, что совсем не помешало киевлянам разгромить "Ворсклу" со счетом 4: 0. Самое после поединка была не комментарий тренера об игре, здесь все понятно, а продолжение "саги Хачериди". "Я за свои слова отвечаю. Хачериди, прежде только, нужно разобраться в себе. Я ему уже сказал, что равнодушие - это самое страшное, что может быть в человеке. Ну а что касается причин его непопадание в заявку на матч, то сейчас Хачериди не соответствует требованиям, которые я предъявляю к игре центрального защитника. Хачериди не отстранен от работы с первой командой. Последние три дня он работал с тренером по физической подготовке, чтобы лучше подготовиться к предстоящим товарищеским матчам сборной Украины. ни функциональный, ни психологическое состояние Хачериди е не проходит устраивает ", - рассказал тренер киевлян.

Хацкевич четко дал понять, что проблема далеко не в нем, а в самом игроки. Такое мнение высказал многолетний руководитель и капитан "" Александр Шовковский. "У него все тренеры были погани.И , и Блохин, который часто просил меня" поговорить "с Хачериди, и Ребров, который просто не понимал и не знал, как может себя игрок так вести? А теперь и Хацкевич. А отсюда можно сделать вывод: значит проблема не в тренерах, а в голове у игрока ". Евгений слишком переоценивает свою важность в составе "". Незаменимых игроков не бывает. Так Хачериди был классным центральным защитник, одним из лучших в Украине, наряду с Ракицким. Однако эти времена прошли. Центрбэк снизил требования к себе, ощутимо сдал в физическом плане, начал ошибаться чаще чем обычно. Объективно, следовательно он и перестал попадать в состав киевлян. Женя мечтает об игре в топ-чемпионате. Но нужен кому-то игрок, который может играть на топ-уровне, но только тогда, когда сам этого при хочет? Вряд ли. Вместо того, чтобы последние месяцы контракта отработать на максимуме и получить приглашение от европейского клуба из топ-5, Евгений может сам поставить крест на своей карьере. Гармаш vs Ненужные красные карточки Еще в "римском" матче с "Лацио", который завершился с таким обнадеживающим 2:2 Денис получил красную после финального свистка. Сколько таких нелепых удалений на его счету? Ничему история его не учит. Ну покажите хотя один случай, когда после обвинения игроков арбитр менял свое решение? А Денис наверняка слышал о таких случаях, потому что любого другого логического объяснения его действий просто нет. Все одноклубники знают, что Денис может что-то вчудиты. Держали всей командой подальше от арбитра. Не удержали. учитель киевлян пообещал разобраться с игроком, который подвел команду: "В отношении Гармаша, мы разберемся внутри, хотя с ним разобраться трудно. Он должен в первую очередь разобраться в себе и понять, что играет в команде". Следующий матч киевлян в чемпионате против "" "Денис пропустил. По неофициальной информации был оштрафован президентом клуба. Однако выше упоминали, что это далеко не первый случай, когда игрок получил бессмысленное удаление. Как и Хачериди, Гармаш не умеет учиться на собственных ошибках. В далеком 2011 году, Денис получил красную за то, что послал арбитра. Через год в матче против "Шахтера" Гармаш снова начал чудить. Вместо того чтобы спокойно сделать шаг, и выйти за пределы поля, побежал знает куда. Получил вторую желтую от Вакса. Спровоцировал массовую драку и оставил команду в меньшинстве. Ко всему, Гармаш очень нестабильный игрок. Игрок настроения. Он может выдать вымышленный матч, выиграть 90% + процентов борьбы. А моде обрезаться на ровном месте и привозить контратаки в свои ворота. Однако стоит отдать должное. Когда Денис в форме, он является игроком топ-класса как для "". Если Денис наконец сделает правильные выводы и станет более стабильно играть, на него однозначно обратят внимание другие клубы. А пока репутация игрока который может в любой момент подвести свою команду. Мораес vs Контракт Уже несколько месяцев назад сказал, что контракты Мораеса и Мбокани заканчиваются летом. И продолжать их ни игроки ни президент еще не решили. Однако после вылета от "Лацио" появилась информация о том, что Жуниор уже якобы подписал предварительный договор с "Шахтером". И сразу же игрок не попал в заявку на матч против "Ворсклы". Тренер конечно же сказал, что у игрока микротравма и ему просто дали отдых. Однако правда это или нет неизвестно. Тк говорят все тренеры, которые имеют проблемы с игроками, которые не хотят обнародовать. Президент киевлян все опроверг, сказав что имел откровенный разговор с нападающим, и тот заверил, что ничего не подписывал. " Мне ничего не известно о том, что Мораес подписал договор с Шахтером. Я с ним разговаривал, он сказал, что ничего не подписывал. По его словам, если ему не предложат какой-то хороший договор в Китае или Саудовской Аравии, то он будет рассматривать наше предложение, которое, считаю, тоже очень достойная. Если же Мораес решит перейти в , то это тоже его право. Он сегодня не в заявке? Мораес просто отдыхал. Он будет и дальше тренироваться и играть ". - сказал в эфире программы" ПроФутбол ". Где окажется Жуниор, станет известно уже летом. А нам остается только здогадуваты почему киевляне (читайте Суркис) раз так бездарно проводят селекцию, и отпускают игроков бесплатно, если на них можно было бы заработать хотя какие-то деньги. Выводы Хацкевич не контролирует только видбувуеться у него в команде. Ко всему вишчезазначеного Мбокани считает себя пупом земли, и обижается, что не получается в старстовому составе в каждом матче (хотя в матче против "Лацио" все поняли почему он не играет и в какой форме сейчас находится). Мораес ведет двойную игру, и может перейти к самому врага своей нынешней команды. Да, это еще не свершившийся факт, но я почему-то уверен, если Феррейра не продлит договор с "горняками" его место займет именно Жуниор.

Хачериди позволяет себе публично называть тренера лжецом (да, не прямым текстом, но все понимают, что он имеет в виду). Игрок не имеет мотивации на главный матч сезона для своей команды. В таком случае нужно завершать карьеру, если футбол человеку не интересен или менять команду, и не мучить не себя не иных.

Гармаш вкортре подводит команду. Игрок о котором ни один болельщик команды нет четкого мнения. В одном матче он может быть героем, и вести партнеров за собой, а в другом может подвести и партнеров и болельщиков.

Вболивальнкы "киевлян" по-прежнему ходят посмотреть не в "" а на соперников. В очередной пидвердилось это на контрасте посещаемости матчей против "Лацио" и против "Ворсклы". На матче против римлян НСК "Олимпийский" почти 53000 тысяч фанатов. А через три дня, на "полтаву" посмотреть пришло около 3000. Времена когда НСК был забит под завязку почти на каждом матче прошли. Прошли лет 20 назад. И если клуб почти ничего не делает для того чтобы болельщики стали больше внимания уделять родной команде, то моде крайней мере игроки своей игрой заставят фанатов чаще появляться на стадионе. Сейчас для игроков наступает период для "перезагрузки". Двухнедельный перерыв на матчи сборных. Отличный шанс переосмыслить свое поведение и сделать правильные выводы вернувшись в клуб. А товарищеский матч Украина - Саудовская Аравия состоится в пятницу 23 марта. Начало в 21:00











