Представители Управления верховного комиссара ООН по правам
человека заметили запугивание и давления на судей со стороны
правоохранительных органов по делу бывшего городского головы
Славянска Донецкой области Нели Штепы. Штепу задержали 11 июля 2014
года Фото: 2day.kh.ua Во время мониторинга представители
организации заметили запугивания и давления на судей со стороны
правоохранительных органов и "правых групп".По мнению членов
Управления, из-за этого судьи неохотно рассматривали дело, по
меньшей мере 19 из них взяли самоотвод.В результате, в четвертый
раз рассмотрение дела началось с самого начала. В управлении
отмечают, что таким образом нарушено право на судебное
разбирательство без неоправданных задержек.Штепу задержали 11
июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям
"посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание
террористической группы или организации" за действия во время
захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20
сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под
круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало
известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14
января, после окончания срока действия домашнего ареста, на
нее не распространяется ни одна мера пресечения.В Октябрьский
райсуд Харькова материалы по Штепе попали в январе 2018
года. До этого ее делом занимались
Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды
Харькова. 2 октября Октябрьский районный суд города
Харькова передал дело Штепы в Апелляционный суд Харьковской
области.
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