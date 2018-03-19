|Начался демонтаж труб: Европа разбила мечты "Газпрома"
|19.03.2018 23:08
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«Газпром» потерял надежду превратить проект «Турецкий поток» в газопровод для масштабного экспорта в Европу.
Как сообщил в понедельник «Интерфакс», российский газовый холдинг готовится начать демонтаж трубопроводов «Южного газового коридора», которые изначально строились в расчете на «Южный поток», а затем были перенаправлены на «Турецкий», информирует svodka.net.
Последний, согласно плану, должен был поставлять в Турцию и ЕС
63 млрд кубометров газа в год. Однако рамочное соглашение с Анкарой
удалось заключить лишь на две нитки «потока» вместо четырех.
Строительство третьей и четвертой очередей компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская будет законсервировано вплоть «до принятия решения о реализации данных объектов», говорится в материалах «Газпрома». Общая стоимость объектов, которые готовились для «Южного потока», затем — для «Турецкого», а в итоге зависли на балансе «Газпрома» как незавершенное строительство, на начало 2017 года оценивалась в 46 млрд рублей.
В настоящий момент «Газпром» продолжает укладку двух ниток «Турецкого потока» по дну Черного моря суммарной мощностью 31 млрд кубометров.
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Впрочем, как рассказали Reuters три источника в газовой отрасли, Турция согласилась лишь на то, чтобы проложить по своей территории одну нитку «потока» на 15,75 млрд кубометров в год, по которой газ будет поставляться для ее собственных нужд.
Вторую ветку, которую «Газпром» надеялся использовать для
транзита в Европу и которая уже уложена почти на тысяче км
черноморского дна, Анкара разрешила довести лишь до своего
побережья.
Без разрешений Турции нельзя сформировать точный маршрут; неясно, кто будет являться собственником и оператором трубы, будет ли Турция претендовать на платежи от транзита газа и в каком объеме, перечисляет Маринченко.
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