После выборов российский президент может согласиться на обмен пленными или освобождение политзаключенных.

Такое ​​мнение высказала эксперт-международник Анна Шелест,передает со ссылкой на .

"Удовлетворив собственные амбиции во время выборов, Путин сможет сделать дар с "барского плеча" и, например, согласиться на определенные изменения в гуманитарных вопросах - позволить в рамках минской группы решить определенные вопросы. Возможно, будет очередной обмен пленными или один-два политических узников отпустят из Российской Федерации, чтобы показать, что царь может это сделать", - считает Шелест.

18 марта прошли выборы президента России. В украинском уверены, что мир не признает их результаты из-за проведения выборов в оккупированном Крыму.

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